В ГД оценили перспективы развития массовой безработицы из-за роботизации

В Госдуме прокомментировали просьбу министра труда и соцзащиты России Максима Топилина не пугать россиян появлением массовой безработицы из-за роботизации производства. Соответствующее заявление RT сделал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он отметил, что с течением времени рынок труда будет меняться, что приведет к появлению невостребованных профессий. Депутат назвал роботизацию производства «естественным процессом» и призвал не бояться его.

«Завтра не появится миллион безработных из-за роботов, это очевидно. Но многие профессии будут невостребованы», — добавил Нилов.

Кроме того, он указал на то, что постоянное стремление человека к самообразованию является «залогом успеха и постоянного нахождения на рынке труда».

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