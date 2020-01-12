Израиль призвал страны ЕС присоединиться к санкциям США против Ирана

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху призвал европейские страны присоединиться к антииранской санкционной политике США. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что с соответствующим призывом он обратился к Великобритании, Франции и Германии.

Он также отметил, что «приветствует» введенные американским лидером Дональдом Трампом ограничительные меры по отношению к Ирану.

Нетаньяху также предположил, что решение о введении санкций США также было продиктовано намерением иранской стороны ускорить процесс обогащения урана.

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