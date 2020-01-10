США ввели санкции против производителей стали Ирана

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что США вводят дополнительные санкции против Ирана после нападения на американские войска в Ираке. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, минфин ввел санкции против 17 иранских производителей металла, горнодобывающих компаний и судна, участвующего в покупке.

Мнучин добавил, что президент США Дональд Трамп издал указ, который дает право вводить санкции «против любого физического лица, которое владеет, работает и торгует, содействует секторам иранской экономики, включая строительство, производство, текстильную отрасль и горнодобывающую промышленность».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани ракетным ударом американских ВВС по приказу. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала.

В ночь на 8 января несколько военных объектов США на территории Ирака были атакованы Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана.