Цены на золото и палладий достигли рекордных отметок

Цена на золото достигла максимума с 2013 года, цена палладия установила новый исторический рекорд, сообщает ТАСС.

В ходе торгов 6 января цена золота достигла $1588,13 за унцию, цена палладия — $2030,28 за унцию.

К повышению цен привело обострение ситуации на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа.

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