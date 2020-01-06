Цены на золото и палладий достигли рекордных отметок
close
Цена на золото достигла максимума с 2013 года, цена палладия установила новый исторический рекорд, сообщает ТАСС.
В ходе торгов 6 января цена золота достигла $1588,13 за унцию, цена палладия — $2030,28 за унцию.
К повышению цен привело обострение ситуации на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Палладий впервые в истории подскочил выше $2 тыс за унцию
— Пробивной металл: палладий сыграет на руку России
— «Как сервант с хрусталем»: почему россияне не покупают золото