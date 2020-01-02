Daily Star: Ливан получил ордер от Интерпола на арест Карлоса Гона

Международный ордер на арест бывшего главы автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона был направлен от Интерпола в ливанские спецслужбы, пишет газета Daily Star со ссылкой на и. о. министра юстиции Ливана и еще один источник в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Гон, который является гражданином Бразилии, Франции и Ливана, вылетел в Ливан на частном самолете через Турцию. Таким образом он незаконно покинул Японию, где был под домашним арестом.

По данным источника, Гон должен дать показания по обвинениям, предъявленным в Японии.

19 ноября 2018 года Карлос Гон был арестован по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Он якобы не задекларировал должным образом свои доходы на посту председателя совета директоров Nissan с 2010 года по 2018 год.

Гон, по версии следствия, переложил на корпорацию свои личные финансовые потери от неудачных операций с ценными бумагами в 2008 году.