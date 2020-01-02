Японская прокуратура провела обыск в доме экс-главы Renault — Nissan — Mitsubishi

Прокуратура Японии произвела обыск в доме бывшего главы автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона, который пребывал в Токио под домашним арестом. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Ранее ливанские и другие зарубежные СМИ заявляли, что Гон, у который является гражданином Бразилии, Франции и Ливана, вылетел в Ливан на частном самолете через Турцию.

Ливанский телеканал MTV сообщал, что бизнесмен спрятался в футляре для музыкального инструмента. Япония не давала разрешение Гону покидать страну.

Власти Ливана заявили, что не имеют отношения к прибытию предпринимателя в Бейрут из Токио.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— СМИ: экс-глава Nissan сбежал из-под ареста в чехле для музыкальных инструментов

— Гон улетел: бывший глава Nissan сбежал из Японии

— Карлос Гон подтвердил, что покинул Японию