Лукашенко поручил искать альтернативные РФ поставки нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией и искать альтернативные поставки нефти. Об этом сообщает РИА «Новости».

Для получения нефти из альтернативных источников он поручил задействовать нефтепровод «Дружба».

Как сообщили в концерне «Белнефтехим», глава государства поручил обеспечить поставки железнодорожным транспортом из портов на Балтике.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин и Лукашенко обсудили транзит нефти и газа в Белоруссию

— Лукашенко заявил о концептуальной договоренности с Россией по газу