Лукашенко поручил искать альтернативные РФ поставки нефти
close
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией и искать альтернативные поставки нефти. Об этом сообщает РИА «Новости».
Для получения нефти из альтернативных источников он поручил задействовать нефтепровод «Дружба».
Как сообщили в концерне «Белнефтехим», глава государства поручил обеспечить поставки железнодорожным транспортом из портов на Балтике.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Путин и Лукашенко обсудили транзит нефти и газа в Белоруссию
— Лукашенко заявил о концептуальной договоренности с Россией по газу