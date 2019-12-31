В Кремле заверили, что выход компании Allseas, которая занималась укладкой труб «Северного потока - 2», не помешает реализации проекта, но точные сроки спрогнозировать сложно. Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение компании покинуть проект сдвигает его сроки, но не помешает ему, хот и является «сдвигом вправо».

«С опозданием, но проект будет введен в действие. Необходимые мощности для этого имеются», — заверил Песков.

Песков не стал отвечать на вопрос о возможных санкциях в отношении Allseas.

«Северный поток — 2» — строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море. Его длина составит свыше 1200 км (2400 км по двум ниткам).

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