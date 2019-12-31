Путин и Лукашенко продолжили переговоры по поставке углеводородов

Российский президент Владимир Путин по телефону обсудил поставку энергоносителей в Белоруссию с коллегой Александром Лукашенко, передает РИА «Новости».

В основном стороны уделили внимание поставкам нефти. Этот разговор являлся продолжением вчерашнего диалога по поставкам углеводородов в Белоруссию.

Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе России.

Накануне Путин и Лукашенко уже созванивались и обсуждали поставки нефти и газа в Белоруссию. Кроме того, президенты обменялись новогодними поздравлениями.

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