«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали сроки по мировому соглашению

«Газпром» и «Нафтогаз» пропустили формальный дедлайн подписания мирового соглашения об отказе от всех исков, по которым нет окончательного решения суда. Об этом пишет РИА «Новости».

Уточняется, что он был назначен на 29 декабря.

Как отмечается, подписание мирового соглашения до этой даты было условием для заключения нового транзитного договора с 1 января 2020 года, согласно протоколу, утвержденному 20 декабря в Минске.

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщил, что в данный момент ведется «борьба идет за каждую запятую». Он отметил наличие некого прогресса, при этом подчеркнув, что согласованных текстов соглашений сейчас по-прежнему нет.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал непростыми переговоры с Киевом по газу.