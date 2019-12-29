$3,07 млрд составил бюджет ООН на 2020 год

Генеральная ассамблея ООН приняла бюджет организации на 2020 год, он составил $3,07 млрд. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя генерального секретаря организации Стефана Дюжаррика.

В следующем году ООН планирует потратить около $773,2 млн на решение политических вопросов, около $115,1 млн на сферу прав человека, около $53,6 млн на миротворческую деятельность.

Также организация выделяет более $28,1 млн на Международный суд, $13,2 млн – на разоружение и $3,9 млн на мирное использование космического пространства.

Кроме того, значительную часть бюджета составляют затраты на экономическое и социальное развитие отдельных регионов мира.

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