Путин подписал закон об информировании граждан РФ о положенных им льготах

Президент РФ Владимир Путин в субботу подписал закон, согласно которому россияне смогут выбирать, как именно они хотели бы получать сведения о льготах, которые им полагаются.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Способы предлагаются следующие: колл-центр, портал госуслуг, а также личное посещение учреждения.

Таким образом, граждане РФ, в том числе в труднодоступных местностях, смогут получить достоверную информацию, о мерах государственной поддержки, отмечается в документе.