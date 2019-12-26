Первый поезд из Москвы прибыл в Симферополь

Первый пассажирский поезд из Москвы, проехавший по Крымскому мосту, добрался до Симферополя. Об этом сообщаетТАСС.

Как отмечается, пассажирский состав встретили руководители Крыма и местные жители.

Поезд «Таврия» отправился с Казанского вокзала Москвы в 23.45 мск 23 декабря, в 08.47 мск. 26 декабря прибыл в Симферополь. Из российской столицы до крымского города он ехал 33 часа.

25 декабря в Севастополь прибыл первый поезд из Санкт-Петербурга, его время в пути составило 43,5 часа.

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