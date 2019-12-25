МСП Банк занимает первое место среди банков по доле финансирования в приоритетных отраслях в общем кредитном портфеле

Объем финансовой поддержки МСП Банка предоставленной компаниям в приоритетных нишах и неторговых отраслях составил в 2018 году 91,9% от общего числа выданных кредитов. При этом, в среднем по рынку, этот показать держится на уровне 41,1 %(по данным Банка России). Аналогичная структура кредитного портфеля сохранится по итогам 2019 года.

Объем финансовой поддержки, предоставленной МСП Банком субъектам МСП в 2018 году, составил 108,9 млрд рублей, а объем финансовой поддержки в приоритетных нишах и неторговых отраслях – 100,1 млрд рублей. По состоянию на середину декабря 2019 года, объем финансовой поддержки, предоставленной банком в 2019 году, составил 188,7 млрд рублей, а объем финансовой поддержки в приоритетных нишах и неторговых отраслях – 173,6 млрд рублей.

МСП Банк в 2019 году обеспечил предоставление финансовой поддержки субъектам МСП в приоритетных и социально значимых нишах, определенных в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»: объем финансовой поддержки МСП в ДФО – 16,8 млрд рублей (45% от показателя Национального проекта в 2019 году), в СКФО – 9,2 млрд рублей (184% от показателя Национального проекта в 2019 году); объем кредитования под залог интеллектуальной собственности – 1,7 млрд рублей (170% от показателя Национального проекта в 2019).

МСП Банк осуществляет кредитование субъектов МСП по ставкам существенно ниже рыночных. Средние ставки по рынку банковского кредитования (январь-сентябрь 2019 года), по данным Банка России, составили 10,6%, в то время как средняя ставка по кредитам МСП Банка - 8,9%.