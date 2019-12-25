Пассажирский поезд впервые проехал по Крымскому мосту

Пассажирский поезд, следующий по маршруту Санкт-Петербург – Севастополь, впервые пересек Крымский мост и въехал на территорию полуострова Крым. Об этом сообщает ТАСС.

Поезд пересек мост примерно за 20 минут. Отмечается, что состав специально замедлил ход, чтобы пассажиры могли арки моста, а те, кто наблюдал за ходом поезда – сфотографировать и поприветствовать его.

Ожидается, что поезд прибудет в 9:25 мск в Севастополь.

Торжественное открытие железнодорожной части Крымского моста состоялось 23 декабря. В нем принимал участие президент России Владимир Путин.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Первый поезд в Крым отправился из Москвы — Путин открыл железную дорогу на Крымском мосту

— «Грандиозный мост»: Путин открыл железную дорогу в Крым