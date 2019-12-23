Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не оставит без ответа введенные США санкции против «Северного потока - 2». Об этом информирует ТАСС.

При этом он отметил, что пока не известно, каким образом и когда последуют ответственные действия. По словам Пескова, это произойдет как только соответствующие действия будут наиболее сильно соответствовать национальным интересам.

Представитель Кремля также выразил надежду на то, что санкции против «Северного потока - 2» не станут препятствием для завершения реализации этого проекта.

«Мы исходим из того, что подобные санкции являются неприемлемыми для нас», — сказал он.

При этом Песков подчеркнул, что прогнозировать конкретные сроки о завершении строительства «Северного потока - 2» пока рано.