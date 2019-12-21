Минфин США разъяснит санкции европейским партнерам России по «Северному потоку — 2»

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что Миинфин США проведут консультации с европейскими партнерами России, которые участвуют в проекте «Северный поток — 2». Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, консультация между двумя сторонами состоится сегодня, 21 декабря. В ходе встречи Минфин США должен разъяснить, что означают санкции, поскольку они сформулированы недостаточно четко.

«После того, как закончатся эти консультации, когда мы поймем суть этих санкций - когда они наступают, в каком объёме они наступают эти ограничения для европейских компаний, можно будет говорить, сейчас пока рано», — объяснил Козак.

20 декабря Министерство финансов США заявило, что санкции против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» вступают в силу немедленно. Компании, ведущие прокладку нитки, должны незамедлительно прекратить строительство

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