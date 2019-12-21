В МИД РФ ответили на санкции США против «Северного потока — 2»
В МИД России, комментируя санкции США в отношении трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», отметили, что Москва будет и дальше реализовывать свои экономические проекты. Об этом сообщает сайт ведомства.
В министерстве отмечают, что Вашингтон переступает «знаковую грань во внешней политике», вводя санкции, «против собственных союзников».
«Именно это предусмотрено законом от 20 декабря о расходах на американские военные нужды в 2020 году, содержащим раздел «О защите энергетической безопасности Европы», - говорится в сообщении министерства.
В ведомстве также подчеркнули, что США таким образом хотят лишить европейцев «бесперебойного обеспечения энергоносителями по приемлемым ценам», в частности снабжения из России.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Санкции США против «Северного потока – 2» вступили в силу
— ЕС выступил против американских санкций в отношении европейских компаний
— Захарова жестко отреагировала на санкции США против «Северного потока — 2»