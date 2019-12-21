ЕС выступил против американских санкций в отношении европейских компаний
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Евросоюз выступил против введения Соединенными Штатами санкций в отношении законно работающих европейских компаний. Об этом сообщает ТАСС.
«ЕС принципиально выступает против введения санкций против компаний Евросоюза, ведущих легальный бизнес», — сказал представитель Еврокомиссии.
Так он прокомментировал введение американской стороной мер против проекта «Северный поток — 2», о которых ранее объявили в Минфине США.
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