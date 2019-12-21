Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола для россиян

Росстат подсчитал, что в среднем новогодний стол для среднестатистического жителя России будет стоить 6430,78 руб., что на 2,74% дороже, чем в прошлом году. Об этом сообщает «Российская газета».

Отмечается, что дороже всего новогоднее застолье выйдет для жителей Чукотки — в 9528,58 руб. А самый дешевый новогодний стол окажется в Ингушетии — 3500 руб. Для москвичей эта цифра составит 7933,34 руб.

В ведомстве уточнили, что больше всего подорожали сыры — на 11,17%. Сливочное масло подорожало на 10,36%, а апельсины — на 10,87%.

При этом красная икра стала дешевле на 4,97%, а огурцы — на 8,96%.

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