Трамп подписал оборонный бюджет США с санкциями против «Северного потока – 2»
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Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год. Прямая трансляция события велась на канале Белого дома в Youtube.
Документ включает в себя санкции в отношении российского газопровода «Северный поток – 2».
Ранее сообщалось, что сенат США одобрил бюджет в размере $738 млрд.
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