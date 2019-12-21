Трамп подписал оборонный бюджет США с санкциями против «Северного потока – 2»

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Президент США Дональд Трамп на митинге со своими сторонниками в Манчестере, 15 августа 2019 года Президент США Дональд Трамп на митинге со своими сторонниками в Манчестере, 15 августа 2019 года
Президент США Дональд Трамп на митинге со своими сторонниками в Манчестере, 15 августа 2019 года
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год. Прямая трансляция события велась на канале Белого дома в Youtube.

Документ включает в себя санкции в отношении российского газопровода «Северный поток – 2».

Ранее сообщалось, что сенат США одобрил бюджет в размере $738 млрд.

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