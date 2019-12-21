Укладчик «Северного потока – 2» приостановил работу из-за угроз США

Швейцарско-нидерландская компания Allseas, занимающаяся укладкой труб газопровода «Северный поток – 2», приостановила работу из-за угрозы санкций со стороны США, сообщается на сайте компании.

Компания приостановила работу в преддверии подписания президентом США Дональдом Трампом оборонного бюджета, в который включены санкции против газопровода.

Allseas ожидает от властей США дальнейшего руководства, включающего необходимые нормативные, технические и экологические разъяснения.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Сенат США одобрил оборонный бюджет с санкциями против «Северного потока-2»

Американские сенаторы пригрозили «фатальными санкциями» прокладчику «Северного потока-2»

Глава МИД Германии обсудил меры против «Северного потока – 2» с Помпео