Укладчик «Северного потока – 2» приостановил работу из-за угроз США
Швейцарско-нидерландская компания Allseas, занимающаяся укладкой труб газопровода «Северный поток – 2», приостановила работу из-за угрозы санкций со стороны США, сообщается на сайте компании.
Компания приостановила работу в преддверии подписания президентом США Дональдом Трампом оборонного бюджета, в который включены санкции против газопровода.
Allseas ожидает от властей США дальнейшего руководства, включающего необходимые нормативные, технические и экологические разъяснения.
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