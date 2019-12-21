Глава МИД Германии обсудил меры против «Северного потока – 2» с Помпео

Глава МИД Германии Хайко Маас и госсекретарь США Майк Помпео
Sergei Karpukhin/Yves Herman/Reuters

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, сообщается в пресс-релизе Госдепартамента США.

В ходе беседы представители сторон обсудили противодействие США строительству газопровода «Северный поток – 2» для транзита российского газа в Германию через Европу.

Также Маас и Помпео затронули вопросы американо-германской координации по ряду глобальных проблем.

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