Глава МИД Германии обсудил меры против «Северного потока – 2» с Помпео
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, сообщается в пресс-релизе Госдепартамента США.
В ходе беседы представители сторон обсудили противодействие США строительству газопровода «Северный поток – 2» для транзита российского газа в Германию через Европу.
Также Маас и Помпео затронули вопросы американо-германской координации по ряду глобальных проблем.
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