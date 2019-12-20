Спикерами Гайдаровского форума в РАНХиГС станут главы ведущих зарубежных бизнес-школ

Спикерами XI Гайдаровского форума в РАНХиГС станут главы ведущих зарубежных бизнес-школ. Об этом говорится в сообщении организаторов, поступившем в «Газету.Ru».

15-16 января 2020 года на XI Гайдаровского форума своим опытом с участниками поделятся главы мировых бизнес-школ.

Среди них президент Университета Instituto de Empresa Сантьяго Иньигуэс де Онзоньо. С 1994 г. является профессором стратегического менеджмента в Instituto de Empresa (IE). С 2016 по 2017 г. Сантьяго Иньигуэс де Онзоньо был Председателем Совета директоров Ассоциации по развитию университетских бизнес-школ (AACSB). Кроме того, он является членом советов Бизнес-школы Университета Рэньминь (Китай), бизнес-центра CENTRUM (Католический университет, Перу), Антай бизнес-школы (Шанхайский университет Цзяо Тун, Китай), Университета Мазар (Франция) и Высшей школы бизнеса Фонда Жетулио Варгаса (Бразилия). Занимался научной деятельностью в Оксфордском университете (Великобритания).

Президент Университета Ниццы София-Антиполис Эммануэль Трик — с 2007 по 2010 гг. руководил аспирантурой при Университете Ниццы София-Антиполис, после чего возглавлял лабораторию Geoazur. Летом этого года ректор РАНХиГС Владимир Мау и Эммануэль Трик подписали в Ницце соглашение о программе двух дипломов с Университетом Лазурного Берега и Университетом Ниццы Софии Антиполис (Франция), предусматривающее открытие русско-французской программы двух дипломов по направлениям подготовки «История» и «Филология».

Заместитель декана Школы бизнеса NEOMA Селин Давесн — последние десять лет работала на руководящих и управленческих должностях в Школе бизнеса NEOMA в качестве младшего декана факультета и заведующей кафедрой языков, культур и общества, и была впервые принята на работу в качестве доцента.На Гайдаровском форуме в прошлом году, РАНХиГС и Школа бизнеса NEOMA подписали соглашение о программах двух дипломов, в рамках которого студенты обеих стран могут проходить обучение по программе трехъязычного бакалавриата (4 года) и на выпускном получают два диплома – Президентской академии и Школы бизнеса NEOMA.

Организатор ХI Гайдаровского форума – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.