Общество

ЦБ назвал возрастную группу, представляющую интерес для мошенников

ЦБ: наибольшую долю потерявших из-за мошенничества составляют пенсионеры
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Наибольшую долю граждан, потерявших в результате мошенничества более 1 млн рублей, составляют пенсионеры. Об этом свидетельствует опрос Центробанка.

«Наибольшую долю опрошенных, потерявших в результате мошенничества более 1 млн рублей, составляют люди пенсионного возраста. По итогам опроса в прошлом году с кибермошенниками сталкивались 29% респондентов, что на 5 процентных пунктов меньше, чем годом ранее», — отмечается в результатах исследования.

Кроме того, ЦБ сообщает, что треть пострадавших от рук злоумышленников в момент контакта забыли о принципах финансовой безопасности. При этом количество граждан, сообщивших о краже средств как в свой банк, так и в правоохранительные органы, возросло почти до 40%.

До этого стало известно, что потери граждан в 2025 году от действий злоумышленников выросли до 29,3 млрд руб. А число операций без согласия клиентов увеличилось более чем на 30%.

Ранее мошенники обрушили на российских дачников «зимние» схемы обмана.
 
