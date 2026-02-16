Украинские СМИ сообщили о взрыве машины в Киеве

В Киеве взорвалась машина, полиция заявила о подготовке теракта в столице

В Киеве взорвался автомобиль. Об этом сообщается в Telegram-канае украинского издания «Страна».

По версии полиции, в центре столицы Украины планировался теракт. Правоохранители задержали 47-летнего иностранного военного-дезертира и 29-летнего жителя Киева.

Следствие установило, что мужчины вышли на ветерана, которому дали $2 300 на покупку автомобиля и переоборудование его для эвакуации раненых на фронте. Мужчина купил машину, установил в ней кислородные баллоны, носилки и средства связи.

Согласно сообщению полиции, в дальнейшем, ничего не подозревая, он передал фургон основным исполнителям, которые заложили взрывчатку и должны были взорвать ее в определенное время в центре города. Отмечается, что детонация произошла преждевременно, и в результате взрыва никто не пострадал.

12 февраля правоохранительные органы Украины также сообщали о взрыве автомобиля в Киеве. По информации полицейских, инцидент произошел в Голосеевском районе города. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения, взрывотехники и другие службы.

Ранее в центре Одессы взорвался автомобиль.