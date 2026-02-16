Солист «Иванушек» поучаствовал в совместных родах с женой

Певец Туриченко заявил, что сохранял позитив во время родов жены

Солист «Иванушек International» Кирилл Туриченко в беседе с kp.ru поделился опытом партнерских родов с женой Дарьей.

Туриченко подчеркнул, что в первую очередь всячески поддерживал супругу – спрашивал о самочувствии, гладил, целовал и шутил. Он старался, чтобы роды прошли максимально спокойно.

«Очень важно было разрядить «больничную обстановку». Перед этим мы говорили с врачом, она сказала, что, конечно, можно и нужно улыбаться — это поможет. Поэтому я всячески пытался держать позитивный настрой. И просто смотрел в глаза, держал за руку», — отметил артист.

В феврале у Туриченко родился сын. Для 43-летнего солиста «Иванушек» малыш станет первенцем. У Дарьи есть сын Платон от прошлых отношений.

Певец признался, что после новости о беременности супруги похудел и начал чаще заниматься спортом. Новый этап жизни ему также помог начать писать свои композиции и перестать бояться показывать их.

Ранее Сати Казанова прокомментировала слухи о беременности.