Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Культура

Солист «Иванушек» поучаствовал в совместных родах с женой

Певец Туриченко заявил, что сохранял позитив во время родов жены
Виталий Белоусов/РИА Новости

Солист «Иванушек International» Кирилл Туриченко в беседе с kp.ru поделился опытом партнерских родов с женой Дарьей.

Туриченко подчеркнул, что в первую очередь всячески поддерживал супругу – спрашивал о самочувствии, гладил, целовал и шутил. Он старался, чтобы роды прошли максимально спокойно.

«Очень важно было разрядить «больничную обстановку». Перед этим мы говорили с врачом, она сказала, что, конечно, можно и нужно улыбаться — это поможет. Поэтому я всячески пытался держать позитивный настрой. И просто смотрел в глаза, держал за руку», — отметил артист.

В феврале у Туриченко родился сын. Для 43-летнего солиста «Иванушек» малыш станет первенцем. У Дарьи есть сын Платон от прошлых отношений.

Певец признался, что после новости о беременности супруги похудел и начал чаще заниматься спортом. Новый этап жизни ему также помог начать писать свои композиции и перестать бояться показывать их.

Ранее Сати Казанова прокомментировала слухи о беременности.
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!