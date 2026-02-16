Европа не собирается отказываться от ядерного зонтика США

Переговоры между канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном о создании совместных европейских сил ядерного сдерживания находятся на ранней стадии, и они не направлены на замену «ядерного зонтика» США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя немецкого правительства.

«Цель переговоров – изучить, каким образом можно достичь более тесного сотрудничества в области ядерного сдерживания. Они все еще находятся на очень ранней стадии. <...> Речь идет не о замене ядерного зонтика США, а скорее о его дополнении и укреплении. США играют центральную роль в ядерном сдерживании НАТО. Так обстоит дело сейчас, и мы хотим, чтобы так оставалось и в будущем», – отметил он.

В феврале издание Bloomberg написало, что Европа серьезно пересматривает потенциал ядерного сдерживания России и стремится создать собственный ядерный зонтик на фоне ухудшения отношений с США.

Также в феврале Макрон сообщил, что Франция планирует сотрудничать с ФРГ по ядерному сдерживанию, и обещал начать дискуссии с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских ядерных сил по призыву Мерца.

29 января Мерц рассказал, что переговоры о создании общеевропейской системы ядерного сдерживания находятся на начальной стадии. А 26 января генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Европа не может защитить себя без ядерного зонтика США.

