Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
 (обновлено  )
Политика

Европа не собирается отказываться от ядерного зонтика США

Reuters: в Европе не идет речь о замене ядерного зонтика США
Reuters

Переговоры между канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном о создании совместных европейских сил ядерного сдерживания находятся на ранней стадии, и они не направлены на замену «ядерного зонтика» США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя немецкого правительства.

«Цель переговоров – изучить, каким образом можно достичь более тесного сотрудничества в области ядерного сдерживания. Они все еще находятся на очень ранней стадии. <...> Речь идет не о замене ядерного зонтика США, а скорее о его дополнении и укреплении. США играют центральную роль в ядерном сдерживании НАТО. Так обстоит дело сейчас, и мы хотим, чтобы так оставалось и в будущем», – отметил он.

В феврале издание Bloomberg написало, что Европа серьезно пересматривает потенциал ядерного сдерживания России и стремится создать собственный ядерный зонтик на фоне ухудшения отношений с США.

Также в феврале Макрон сообщил, что Франция планирует сотрудничать с ФРГ по ядерному сдерживанию, и обещал начать дискуссии с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских ядерных сил по призыву Мерца.

29 января Мерц рассказал, что переговоры о создании общеевропейской системы ядерного сдерживания находятся на начальной стадии. А 26 января генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Европа не может защитить себя без ядерного зонтика США.

Ранее в Европе оценили вероятность создания общего «ядерного зонтика».
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!