Самолет вернулся в аэропорт спустя полтора часа после вылета из-за грызуна на борту

PYOK: летевший в Малагу самолет вернулся в Стокгольм из-за мыши на борту

Пилоты были вынуждены изменить маршрут после того, как пассажиры обнаружили на борту самолета мышь. Об этом сообщает портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Нештатная ситуация произошла 7 февраля на борту самолета авиакомпании Scandinavian Airlines (SAS), выполнявшего рейс SK-1583 из Стокгольма в Малагу. Пассажиры заметили мышь в салоне Airbus A320neo, когда лайнер находился на высоте 11 км и пролетал над Бельгией.

Так как грызуны опасны для авиации и могут, например6 перегрызть важные кабели, создав риск для полета, пилоты принялии решение вернуться, чтобы специалисты SAS провели полную инспекцию на своей базе.

В итоге самолет ушел на трехчасовой круг и приземлился обратно в Стокгольме. Борт вывели из эксплуатации до конца дня, инженеры тщательно проверили его на наличие мыши и возможных повреждений.

По странному совпадению, менее полутора лет назад другой рейс SAS в Малагу тоже разворачивали из-за мыши в салоне. Тогда пассажиры тоже проявили бдительность, благодаря чему удалось избежать потенциальных проблем.

Ранее самолет британской авиакомпании вылетел в Испанию без 35 пассажиров.