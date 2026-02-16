Размер шрифта
Наука

Ученые выяснили, почему так сложно заснуть в новой обстановке

PNAS: особые нейроны мозга осложняют засыпание в незнакомой обстановке
Lysenko Andrii/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Нагоя (Япония) установили, что трудности с засыпанием в незнакомой обстановке связаны с повышенной активностью особых нейронов, поддерживающих бдительность. Мозг при попадании в новую среду оценивает ее безопасность, заставляя человека бодрствовать вплоть до возникновения уверенности в отсутствии угроз. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

По словам ученых, эти специфические нейроны находятся в расширенной миндалине — extended amygdala. Эта система мозговых структур участвует в формировании эмоционально окрашенных реакций.

В непривычной обстановке нейроны расширенной миндалины выделяют нейропептид нейротензин, который воздействует на черную субстанцию — участок мозга, контролирующий движение и уровень бодрствования. В экспериментах на мышах подавление этих нейронов ускоряло засыпание даже в новом месте, а их активация, наоборот, продлевала бодрствование.

По мнению исследователей, у людей работает аналогичный нейронный контур, что объясняет так называемый «эффект первой ночи» : сон в незнакомой обстановке становится поверхностным, пока мозг оценивает потенциальную опасность.

«Открытие может помочь в разработке новых методов лечения бессонницы и тревожных расстройств. Препараты, влияющие на путь нейротензина, потенциально способны облегчить адаптацию к новой обстановке и улучшить качество сна», — заключили ученые.

Ранее врач назвал факторы «беспричинных» ночных пробуждений.
 
