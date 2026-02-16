Мигрантам запретят работать продавцами и курьерами в Ростовской области

В Ростовской области мигрантам запретят работать курьерами и продавцами

Власти Ростовской области решили запретить иностранным гражданам работать курьерами, продавцами продуктов, напитков и табака. Это следует из указа губернатора региона Юрия Слюсаря, который опубликован портале правовой информации области.

Запрет будет действовать с 1 апреля по 31 декабря 2026 года.

Помимо этого, уже с 1 марта иностранцам также запретят продавать драгоценные металлы и участвовать в деятельности фитнес-центров.

К данному моменту количество субъектов РФ, которые ввели подобные запреты, составляет не менее 32. Запреты распространяются на различные сферы, включая доставку, такси и торговлю.

9 февраля газета «Ведомости» сообщила, что министерство финансов России разработало пакет системных поправок в законодательство, который, в частности, предлагает обязать трудовых мигрантов осуществлять фиксированные платежи в счет НДФЛ за несовершеннолетних детей. Мера затронет иностранных граждан, которые работают по патенту.

Ранее экономист допустил проблемы в экономике в случае торможений при найме мигрантов.