Названо число пострадавших при пожаре в хостеле в Москве

СК: при пожаре в хостеле на севере Москвы пострадали девять человек

В результате пожара в хостеле на севере Москвы травмы получили девять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления Следственного комитета России.

«Девять постояльцев хостела получили травмы различной степени тяжести, восемь из которых были доставлены в городские медицинские учреждения для оказания квалифицированной медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Пожар произошел в хостеле, расположенном в 1-м Магистральном тупике в Хорошевском районе. По информации журналистов, некоторым людям пришлось прыгать из окон четвертого этажа, другие спускались по простыням. Площадь возгорания составила около 80 кв. метров.

Накануне в Норильске произошел пожар в девятиэтажном жилом доме на проспекте Металлургов. Возгорание началось в квартире на втором этаже. К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений в окне наблюдалось сильное пламя. Звенья газодымозащитной службы приступили к спасению людей, для эвакуации с верхних этажей была развернута автолестница.

Ранее в Москве люди оказались заблокированы во время прорыва трубы с кипятком в хостеле.