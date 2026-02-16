Размер шрифта
Возвращение жителей Курской области обсудят на переговорах между РФ, Украиной и США

Москалькова: возвращение десяти курян в повестке переговоров РФ, Украины и США
Shatokhina Natalia/Global Look Press

Вопрос возвращения десяти мирных жителей Курской области в повестке трехсторонних переговоров России, Украины и США. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает РИА Новости.

По ее словам, эти люди продолжают удерживаться на территории Украины в Сумах.

6 февраля губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что трое жителей региона вернулись с территории Украины на фоне обмена военнопленными между Москвой и Киевом по формуле 157 на 157. Обмен состоялся в рамках соглашений, достигнутых на трехсторонних переговорах РФ, Украины и США в Абу-Даби 4–5 февраля.

Позже Хинштейн рассказал, что одного из возвращенных жителей госпитализировали в областную клиническую больницу из-за выявленных проблем со здоровьем. Глава региона отметил, что мужчину вывезли на Украину под предлогом оказания медицинской помощи, однако необходимого лечения он там не получил.

Ранее сообщалось, что военный РФ почти год считался пропавшим без вести, находясь в украинском плену.
 
