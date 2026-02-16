Размер шрифта
Король Швеции пошутил над падением лыжницы на Олимпиаде

Король Швеции пошутил над жестким падением шведской лыжницы Андерссон на ОИ
Revierfoto/Global Look Press

Король Швеции Карл XVI Густав в ироничной форме прокомментировал жесткое падение шведской лыжницы Эббы Андерссон во время эстафеты на Олимпийских играх в Италии. Об этом пишет газета Aftonbladet.

Монарх созвонился с командой по видеосвязи после завершения гонки.

«Вы все отлично справились. И Эбба, просто потрясающе! Какое падение! Никогда не видел, чтобы лыжник-гонщик так летал по воздуху», — сказал он, обращаясь к спортсменам.

Андерссон несколько раз падала по ходу эстафеты 4х7,5 километров, а после последнего падения потеряла лыжу и была вынуждена ехать на одной более 30 секунд. Несмотря на это, сборная Швеции завоевала серебряные медали, уступив золото команде Норвегии.

В ночь на 7 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо открылись XXV зимние Олимпийские игры. Торжественная церемония зажжения олимпийского огня состоялась одновременно в двух городах, принимающих соревнования. В Милане чаша с огнем располагается у Арки мира, в Кортина-д'Ампеццо — на площади Анджело Дибона. Всего в церемонии открытия Игр приняли участие 92 делегации. Огонь в Милане зажгли горнолыжники Альберто Томба и Дебора Компаньони.

Ранее шорт-трекистка Алена Крылова упала за три круга до финиша и не прошла в финал на ОИ.
 
