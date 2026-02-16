Суд в Санкт-Петербурге рассмотрит иск о вреде сотовых вышек

Суд в Санкт-Петербурге рассмотрит иск о вреде базовых станций мобильных операторов вблизи жилого дома в Сестрорецке. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в своем Telegram-канале.

Петроградский районный суд зарегистрировал иск прокуратуры к МТС и «МегаФону». Прокуратура требует приостановить работу базовых станций. Иск подан в защиту неопределенного круга лиц.

В иске утверждается, что проверка показала: антенны базовых станций находились в 20 метрах от жилого дома на Приморском шоссе в Сестрорецке. Обнаружено, что фоновые уровни электромагнитного излучения на лоджиях и в некоторых квартирах превышают нормы СанПиН.

«Граждане страдают и болеют, например, выпадением волос», — говорится в публикации.

