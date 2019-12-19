СМИ: Госдеп пытается помешать санкциям против России

Администрация президента США Дональда Трампа пытается помешать введению санкций против России, сообщает The Daily Beast.

По данным издания, администрация президента направила в Сенат письмо на 22-х страницах, в котором выступила против введения пакета «санкций из ада» в отношении России.

Законопроект «рискует нанести ущерб мировым энергетическим, сырьевым, финансовым и другим рынкам», говорится в письме, и будет нацелен на «почти весь спектр зарубежной коммерческой деятельности с Россией».

Ранее стало известно, что сенатский комитет по иностранным делам конгресса США принял законопроект, который предусматривает санкции против госдолга России, а также банковского и энергетического секторов страны.

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