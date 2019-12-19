Инфляция может достичь 3% в начале 2020 года в России, предсказал Путин
close
В Россия инфляция может достигнуть 3% уже в начале следующего года. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции.
По его словам, Россия является одним из лидеров по состоянию финансовой и бюджетной системы на рынках. Он отметил, что Россия не боится инфляции, а считает, что ее нужно таргетировать и уменьшать.
По данным Путина, в 2019 году инфляция в России составила 3,25%.
«Это очень хороший для нас показатель», — подчеркнул Путин.
Как считает политик, этот показатель может скоро улучшиться и составить уже 3%.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Банк России пятый раз подряд снизил ключевую ставку
— Путин заявил о необходимости снижения ставок по ипотеке