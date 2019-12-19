Путин пообещал подумать над мерами поддержки Зауралья

Российского президента Владимира Путина спросили о том, какие меры поддержки будут проводиться в Зауралье, чтобы снизить поток уезжающих жителей.

Путин вспомнил про реализацию «Закона о дальневосточном гектаре», который регулирует земельные, лесные и иные отношения, связанные с предоставлением россиянам земли в государственной и муниципальной собственности. По его словам, им воспользовались приличное число россиян.

«Мы распространили его на всех, кто хочет туда приехать и жить», — отметил Путин.

Он добавил, что часть поддержки семей будет распространяться и на Зауралье.

«Конечно, мы видим ситуацию в Зауралье, и часть мер по поддержке демографии, по поддержке семей с третьим ребенком, будем распространять и туда», — заключил Путин.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию общения Путина с журналистами.