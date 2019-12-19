Путин ответил, живет ли Россия на старом советском наследии

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, живет ли Россия на старом советском наследии.

«Мы конечно не можем не пользоваться тем, что осталось от российского государства. Мы должны быть благодарны нашим предкам, которые в том числе в советское время создали такую мощную державу», — сказал Путин.

При этом президент отметил, что сегодня Россия развивает это наследие. Он напомнил, что было построено 12 новых вокзалов, три новых аэропорта, 45 взлетно-посадочных полос, вдвое возросло число федеральных трасс.

Также, по словам Путина, 75% мощностей в перерабатывающей промышленности создано за период с 2000 года, также Россия открыла 600 новых месторождений с 2000 года.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию общения Путина с журналистами.