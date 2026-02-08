«Купол Донбасса» сорвал попытку атаки ВСУ на теплоэлектростанцию

Пушилин: в ДНР сорвали попытку атаки ВСУ на Старобешевскую ТЭС

В Донецкой народной республике (ДНР) сорвали попытку атаки украинских войск на Старобешевскую ТЭС. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что ее предотвратила система РЭБ «Купол Донбасса».

«Украинские террористы вновь пытались поразить Старобешевскую ТЭС. Перехвачен беспилотник самолетного типа FP-1 с осколочно-фугасной боеголовкой ОФБ-60-ЯУ», — говорится в публикации.

Кроме того, по словам Пушилина, неподалеку от распределительной электроподстанции в Амвросиевском округе перехвачен беспилотник FP-1 с боевой частью кумулятивно-осколочно-фугасного типа.

Утром 8 февраля пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что средства ПВО за ночь ликвидировали 22 украинских беспилотника над территорией страны. Наибольшее количество целей — 11 — нейтрализовали в Брянской области. Над акваторией Черного моря сбили шесть летательных аппаратов, в Калужской области — четыре, в Курской области — один.

Ранее в белгородских многоэтажках приостановили работу лифтов из-за атаки ВСУ.