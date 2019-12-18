Меркель сочла неприемлемыми санкции США по «Северному потоку — 2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия не приемлет практику экстерриториальных санкций, будь то меры против «Северного потока - 2» или Ирана. Об этом информирует ТАСС.

Она сказала, что против такого рода ограничительных мер.

По ее мнению, решить ситуацию могут помочь решительные переговоры с США и открытое высказывание непринятия практики экстерриториальных санкций.

Меркель подчеркнула, что в эти дни проходят переговоры насчет контракта по транзиту газа через Украину. По ее мнению, чрезмерные споры вокруг «Северного потока - 2» могут оказать на них негативный эффект.

До этого сенат США одобрил оборонный бюджет в размере $738 млрд, в котором содержатся санкции против «Северного потока — 2».