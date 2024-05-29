Коммунальная инфраструктура поражена в подконтрольной ВСУ части Херсонской области

Проукраинский глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что в подконтрольной Киеву части Херсонской области поврежден объект коммунальной инфраструктуры. Соответствующий пост опубликован в его Telegram-канале.

По словам Прокудина, в ночь на 29 мая регион подвергся ударам, в результате чего были зафиксированы попадания в объект коммунальной инфраструктуры и сельхозпредприятие.

Накануне сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны сбили украинскую ракету «Нептун» в Херсонской области, которая была выпущена в сторону Крыма.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Кремле рассказали об отношении к статусу Зеленского из-за несостоявшихся выборов.