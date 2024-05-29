В Курской области с украинских дронов сбросили взрывчатку на дома

В Курской области в поселке Теткино Глушковского района с двух украинских дронов ночью были сброшены взрывные устройства на жилые дома. Об этом в своем Telegram-канале проинформировал временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

«Никто из жителей не пострадал», — написал он.

По словам врио главы региона, произошли пожары в двух домах, постройках и гараже. Данные возгорания оперативно потушили силы спасателей и добровольные пожарные дружины, уточнил он.

Смирнов добавил, что собственникам окажут помощь в восстановлении имущества.

Кроме того, он проинформировал, что бойцы ВС России сбили один из коптеров. Чиновник выразил благодарность военным, пожарным и дружинникам.

Утром 29 мая стало известно, что российские силы противовоздушной обороны также уничтожили беспилотник над Армавиром в Краснодарском крае.

По информации Минобороны РФ, средства противовоздушной обороны ночью уничтожили беспилотник и семь снарядов реактивной системы залпового огня «Град» над территорией Белгородской области.

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