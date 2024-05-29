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В Госдуме предложили конфисковывать автомобили у лихачей

Депутат Хамзаев: ГАИ должно получить больше возможностей для конфискации авто

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Максим Блинов

Переименование ГИБДД в ГАИ должно сопровождаться реформой и качественными изменениями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Султана Хамзаева. В частности, ГАИ должно получить больше возможностей для незамедлительной конфискации авто, в том числе у лихачей.

«Депутат ждет поддержки инициатив за конфискацию «шумных» автомобилей, у лихачей, тех, кто систематически нарушает правила дорожного движения», — говорится в сообщении.

Кроме того, Хамзаев ожидает, что ГАИ продолжит поддержку законодателей в части ужесточения наказания за езду в состоянии опьянения.

«Здесь, я считаю, что мы подошли к тому периоду, когда у пьяных водителей должны конфисковаться автомобили в качестве соразмерного угрозе наказания», - подчеркнул Хамзаев.

До этого сообщалось, что российская ГИБДД вернула себе старое название «Госавтоинспекция». По его словам, все нормативно-правовые документы ведутся уже с учетом нового названия.

Кроме того, в России решили обновить штраф, про который все уже давно забыли. Так, правительство Российской Федерации поддержало предложение депутатов Государственной думы о введении наказания для водителей, которые участвуют в опасных ситуациях на дорогах, создавая угрозу для других автомобилистов. Речь идет о так называемом «опасном вождении», термин был введен в ПДД с 2016 года, но до сих пор не сопровождался соответствующими санкциями.

Ранее стало известно, какие изменения произойдут в ГИБДД после переименования в ГАИ.

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