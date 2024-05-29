В Ровенской области после удара взорвался арсенал

Российские военные нанесли удар по арсеналу военной части в городе Сарны Ровенской области Украины, это привело к мощной детонации. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, местные жители зафиксировали два мощных взрыва в ночь на 29 мая. Оба взрыва произошли на западной стороне города, где расположен 430-й арсенал военной части А-0153. Второй взрыв был с мощной детонацией и сильным выбросом пламени, уточнил Лебедев.

Подпольщик добавил, что город Сарны является серьезным логистическим хабом. На территорию 430-го арсенала заходит железнодорожная ветка, через которую в городе привозят вооружение и боекомплекты.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.