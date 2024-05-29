В ДНР заявили о переброске личного состава ВСУ под Харьков

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что украинские войска перебросили личный состав с Донецкого направления на Харьковское. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Гагина, такой маневр Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершен для попытки удержать Волчанск. Личный состав ВСУ был перенаправлен с Донецкого участка фронта, Часова Яра, а также Херсонского и Запорожского участков.

Советник главы ДНР добавил, что вместе с личным составом украинские войска перебросили из ДНР десятки единиц военной техники на Харьковское направление.

До этого подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявлял, что российские военные сорвали все попытки контрнаступлений украинских войск в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск в Харьковской области.

26 мая сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявлял, что российские военнослужащие выдавливают ВСУ из сел Старомайорское и Урожайное.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявлял, что украинские войска планируют совершить контратаку на Харьковском направлении фронта и перебросили на этот участок уже несколько бригад.

Ранее на Западе скептически отнеслись к возможному контрнаступлению Украины.