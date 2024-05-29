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Джокович объяснил поражение Надаля в первом круге «Ролан Гаррос»

Джокович о вылете Надаля в первом круге «Ролан Гаррос»: не повезло с жеребьевкой

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Первая ракетка мира Новак Джокович после вылета Рафаэля Надаля от представителя Германии Александра Зверева в первом круге «Ролан Гаррос» заявил, что испанцу не повезло с жеребьевкой, передает пресс-служба ATP.

«Надаль сыграл очень хорошо. Он был очень близок к тому, чтобы переломить соперника после поражения в двух первых сетах. Надалю не повезло с жеребьевкой. Зверев в отличной форме, выиграл Рим», — сказал Джокович.

37-летний Надаль 0проиграл в первом круге Открытого чемпионата Франции представителю Германии Александру Звереву в трех сетах со счетом 3:6, 6:7 (5:7), 3:6. Трибуны провожали его овациями стоя. Он признался, что не знает, станет ли этот матч последним для него перед французской публикой. Напомним, Олимпиада — 2024 пройдет в Париже.

Стоит отметить, что Надаль 14 раз в карьере выигрывал «Ролан Гаррос» — это самый удачный турнир серии Большого шлема в его карьере. Всего испанский теннисист в карьере одержал 22 победы на турнирах Большого шлема в одиночном разряде. Он — обладатель карьерного «Золотого шлема» в одиночном разряде (победа на всех турнирах Большого шлема и олимпийское золото не в один год).

Ранее в России заявили о высоком уровне Надаля после его поражения на «Ролан Гаррос».

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