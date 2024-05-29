Фигуранту дела о взрыве в Сергиевом Посаде ужесточили обвинение

Следственный комитет России ужесточил обвинение техническому директору фирмы «Пиро-Росс», на складе которой в Сергиевом Посаде произошел взрыв, Сергею Чанкаеву. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

По данным издания, бизнесмену предъявили обвинение по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». До этого он проходил по статье за смерть одного человека.

Теперь Чанкаеву грозит до семи лет лишения свободы.

Утром 9 августа 2023 года на оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде произошел взрыв. По предварительным данным, к взрыву могли привести нарушения технологического процесса. К двум часам дня пожар на заводе локализовали.

Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, ЧП зафиксировали на складе с пиротехникой. За помощью врачей обратились 56 человек. Также сообщалось, что взрыв повредил 111 зданий, включая 100 жилых.

Ранее очевидцы рассказали, что происходило на заводе в Сергиевом Посаде в момент взрыва.