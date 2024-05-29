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В Британии рассказали о получении Карлом III награды из рук эсэсовца

Declassified UK: член дивизии СС «Галичина» вручил награду Карлу III в 1983 году

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Toby Melville/Reuters

Король Великобритании Карл III, будучи принцем Уэльским и наследником британского престола, получил почетную юридическую степень из рук бывшего члена дивизии СС «Галичина» Питера Саварина в 1983 году. Об этом сообщило издание Declassified UK.

Церемония проходила в Университете Альберты в Эдмонтоне в Канаде. Тогда в своей речи принц восхвалял тех, кто в годы Второй мировой войны пожертвовал собой в борьбе с Гитлером. Питер Саварин на тот момент был ректором учебного заведения.

Declassified UK в том числе опубликовал фотографию, на которой принц изображен с бывшим эсэсовцем.

14-я добровольческая пехотная дивизия СС «Галииция» (1-я украинская); более известна как «Дивизия СС «Галичина»» представляла из себя тактическое соединение войск СС нацистской Германии. Оно было набрано из украинских добровольцев-коллаборационистов, принявших участие во Второй мировой войне в 1943-1945 годах.

Ранее сообщалось, что в соцсетях обсуждают портрет Карла III с изображением дьявола и демона.

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