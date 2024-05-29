Появились подробности следующего мультфильма Миядзаки

Японский режиссер Хаяо Миядзаки уже работает над следующим фильмом. Эту информацию подтвердил сын кинематографиста Горо Миядзаки.

По словам Миядзаки-младшего, отец сейчас создает то, что «выглядит, как приключенческий фильм, ностальгический и напоминающий о былых временах». Другие подробности новой работы Миядзаки все еще неизвестны.

11 марта полнометражный мультфильм «Мальчик и птица» Миядзаки получил статуэтку «Оскар» как лучший анимационный фильм. По сюжету мальчик Махито сильно тоскует по своей матери и в итоге решает отправиться в рискованное путешествие в потусторонний мир.

Хаяо Миядзаки — 83 года. Он известен своими полнометражными мультфильмами: «Унесенные призраками», «Ходячий замок», «Шепот сердца», «Небесный замок Лапута» и «Мой сосед Тоторо».

Его «Унесенные призраками» завоевали премию «Оскар» как лучший анимационный фильм. Также Миядзаки — обладатель почетного «Оскара» 2014 года «за оказание глубокого влияния на мировую анимацию».

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